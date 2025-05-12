"Сейчас мы не очень оптимистично смотрим на перспективу получения лицензии "Химками". Конечно, мы прорабатываем как минимум в беседах с другими клубами возможность продолжить карьеру где-то в другом месте в случае форс-мажора. Если у "Химок" все нормализуется, если они выйдут из этой сложнейшей ситуации, первый разговор будет с ними", - приводит слова Кузьмичева "РИА Новости".
Георгий Джикия стал игроком подмосковных "Химок" в сентябре 2024 года. Центральный защитник заключил с футбольным клубом контракт на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на еще один год.
В текущем сезоне Джикия принял участие в 17 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 2 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Агент рассказал, что Джикия может продолжить играть за "Химки"
Владимир Кузьмичев, агент защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикии, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"