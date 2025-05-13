"Сейчас уже сложно сказать, станет ли "Краснодар" чемпионом, но шансы есть. Понятно, что преимущество в одно очков легко отыграть, но и нынешний "Зенит" не так хорош, как ранее. Здорово, что в РПЛ появилась интрига. Действительно сложно сейчас назвать фаворита в гонке", – приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
После 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своём активе имеет 61 очко. На второй строчке с отставанием в одно очко располагается действующий чемпион страны петербургский "Зенит".
В оставшихся матчах сезона "Краснодару" предстоят встречи с "Оренбургом" (на выезде) и московским "Динамо" (дома), а "Зениту" - с "Ростовом" (на выезде) и грозненским "Ахматом" (дома).
Кузьмичёв: сложно сказать, станет ли "Краснодар" чемпионом, но и "Зенит" не так хорош, как ранее
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"