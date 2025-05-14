«Когда Альба использует схему 3–5–2 с двумя нападающими Комличенко и Голенковым, «Ростов» кажется мне невероятно эффективной и опасной командой. В этой формации он будет очень опасен для «Спартака», потому что двое нападающих будут очень часто оказываться против двух спартаковских центральных защитников. Мне кажется, шансы если не в пользу «Ростова», то как минимум равны», — отметил Григорян «Матч ТВ».
В текущем сезоне команды встречались друг с другом четыре раза: две игры были в РПЛ и две игры в Кубке России. В чемпионате России оба раза сильнее оказался «Спартак», тогда как в Кубке России «Ростов» смог обыграть красно-белых также два раза.
Матч финала Пути Регионов Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 15 мая. Победа в этом матче откроет путь к Суперфиналу, где выигравшая команда сможет побороться за трофей с победителем пары «Зенит» и ЦСКА.
Григорян: два форварда "Ростова" создадут серьезные проблемы обороне "Спартака"
Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках финала Пути регионов Кубка России, который состоится в четверг в Москве.
Фото: ФК "Ростов"