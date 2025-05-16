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Мор: ЦСКА — явный фаворит Суперфинала Кубка России против "Ростова"

Бывший полузащитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между ЦСКА и «Ростовом».
Фото: РФС
«По трофеям соскучились и армейцы, и «Ростов», который всего раз выигрывал Кубок России. Безусловно, им нужно повторить этот успех, ведь неизвестно, когда еще в следующий раз клуб выйдет в финал. Если говорить по содержанию, ЦСКА сейчас гораздо сильнее. Если они подойдут к матчу в нормальном состоянии без травм, то ЦСКА в этом матче — явный фаворит», — заявил Мор «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Последний раз «Ростов» завоевывал Кубок России в сезоне-2013/2014. Тогда команда выиграла у «Краснодара» в финале по пенальти. ЦСКА выигрывали трофей два года назад, победив также в серии послематчевых пенальти тот же «Краснодар».

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