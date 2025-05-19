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Гаврилов: у Станковича нервный срыв, я не приветствую его поведение

Прославленный ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"У Станковича нервный срыв. Задача стояла — борьба за первое место, а сейчас уже всё потеряно. Психологически он на нервах. Такие люди эмоциональные, но я не приветствую его поведение. Даже если что-то не устраивает, надо себя сдерживать", - сказал Гаврилов Legalbet.

"Спартак" потерял шансы на чемпионство за пару туров до конца сезона. По итогам 29-го тура красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Контракт Деяна Станковича с клубом рассчитан еще на один год, тренер возглавил команду прошлым летом.

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