"У Станковича нервный срыв. Задача стояла — борьба за первое место, а сейчас уже всё потеряно. Психологически он на нервах. Такие люди эмоциональные, но я не приветствую его поведение. Даже если что-то не устраивает, надо себя сдерживать", - сказал Гаврилов Legalbet.
"Спартак" потерял шансы на чемпионство за пару туров до конца сезона. По итогам 29-го тура красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Контракт Деяна Станковича с клубом рассчитан еще на один год, тренер возглавил команду прошлым летом.
Гаврилов: у Станковича нервный срыв, я не приветствую его поведение
Прославленный ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"