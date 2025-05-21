"Вы же помните последний матч прошлого сезона, поэтому и такая принципиальность. Будет дополнительный настрой, и надеюсь, что еще будут шансы на медали. Все будет зависеть от нас в этом матче, постараемся победить. За кого я в чемпионской гонке? За "Динамо", - цитирует Фомина "СЭ".
В 30-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром". После 29-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками, южане лидируют в таблице с 64-мя баллами.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом страны в шестой раз кряду, "быки" завоевали серебряные медали, а московское "Динамо" стало обладателем бронзовых медалей.
Полузащитник "Динамо" Фомин - о предстоящем матче с "Краснодаром": будет дополнительный настрой
Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"