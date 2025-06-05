"Правда это или нет, не знаю. Если сам Глушенков думает что-то поменять, мне кажется, это не совсем правильно. Ты когда сюда приходил, подписывал контракт, надо доказывать. Но я не уверен, что это прямо правда. Это планка, которую он завысил сначала. Забивал по три гола в каждом матче. Стали ждать подвигов. А у него перестало получаться", - заявил Радимов.
Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из московского "Локомотива" перед стартом прошлого сезона. Сине-бело-голубые выплатили за россиянина сумму отступных, прописанную в контракте игрока с "железнодорожниками" - 6.3 миллиона евро. В первых четырёх турах РПЛ Глушенков отметился семью голами. В оставшихся 26 матчах чемпионата нападающий забил дважды.
Ранее СМИ сообщали, что Глушенков рассматривает вариант с возможным уходом из "Зенита". В интервью в начале календарного года сам футболист подтверждал, что не получает удовольствия от игр за клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: Глушенков сначала завысил планку в "Зените", забивал по три гола в матче, потом перестало получаться
Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал слухи о желании форварда "Зенита" Максима Глушенкова покинуть клуб.
Фото: официальный сайт "Зенита"