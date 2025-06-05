По информации инсайдера Ивана Карпова, глава «Сочи» Борис Ротенберг и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсуждают вариант, при котором нападающий Владимир Писарский станет свободным агентом и подпишет контракт с южанами.
План может быть реализован в случае, если ЦСКА договорится о выкупе Сауля Гуарирапы — «Барсы» оценивают венесуэльца в €4,5 млн.
У Писарского остался год контракта с «Крыльями Советов», зарплата игрока — около 4 млн рублей в месяц. В прошлом сезоне 29-летний нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды и набрал 11 результативных действий (6 голов и 5 передач) в 30 матчах. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Ротенберг и Федорищев обсуждают переход Писарского в "Сочи" в случае ухода Гуарирапы в ЦСКА
Футбольный клуб «Сочи» может подписать Владимира Писарского из «Крыльев Советов» на правах свободного агента.
Фото: ФК "Сочи"