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Ротенберг и Федорищев обсуждают переход Писарского в "Сочи" в случае ухода Гуарирапы в ЦСКА

Футбольный клуб «Сочи» может подписать Владимира Писарского из «Крыльев Советов» на правах свободного агента.
Фото: ФК "Сочи"
По информации инсайдера Ивана Карпова, глава «Сочи» Борис Ротенберг и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсуждают вариант, при котором нападающий Владимир Писарский станет свободным агентом и подпишет контракт с южанами.

План может быть реализован в случае, если ЦСКА договорится о выкупе Сауля Гуарирапы — «Барсы» оценивают венесуэльца в €4,5 млн.

У Писарского остался год контракта с «Крыльями Советов», зарплата игрока — около 4 млн рублей в месяц. В прошлом сезоне 29-летний нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды и набрал 11 результативных действий (6 голов и 5 передач) в 30 матчах. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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