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Комличенко: со Станковичем получился доброжелательный разговор

Нападающий сборной России и «Ростова» Николай Комличенко рассказал о разговоре с главным тренером московского "Спартака" Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Ростов"
"С командой определился. Станкович звонил в день финала? Не было такого. Почему я отказал "Спартаку"? Без комментариев на эту тему. Получился разговор со Станковичем? Да, хороший, доброжелательный. Говорили на английском. Аргументы Станковича? Это останется между мной и им", — приводит слова Комличенко "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий футбольного клуба "Ростов" Николай Комличенко в ближайшее время должен стать игроком московского "Локомотива". Сообщалось, что сумма компенсации составит 2,8 млн евро, а контракт будет заключён на трёхлетний срок. При этом форвардом также интересовался столичный "Спартак".

Напомним, Николай Комличенко выступает за "Ростов" с июля 2022 года, и с тех пор он принял участие в 130 официальных матчах, забил 35 голов, отдал 25 голевых передач и получил 17 жёлтых карточек.

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