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Анчелотти заявил, что будет следить за Жерсоном, даже если он перейдет в РПЛ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал возможный трансфер Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».
Фото: IMAGO
«Мы говорили на эту тему [с Жерсоном], это его личное решение. Очевидно, есть чемпионаты, которые более требовательны, чем другие, но мы собираемся оценивать выступление каждого [игрока] во всех чемпионатах», — цитирует Анчелотти журналист Рай Монтейро.

На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.

В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На данный момент Жерсон является капитаном команды.

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