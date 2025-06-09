Анчелотти заявил, что будет следить за Жерсоном, даже если он перейдет в РПЛ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал возможный трансфер Жерсона из «Фламенго» в « Зенит ».

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«Мы говорили на эту тему [с Жерсоном], это его личное решение. Очевидно, есть чемпионаты, которые более требовательны, чем другие, но мы собираемся оценивать выступление каждого [игрока] во всех чемпионатах», — цитирует Анчелотти журналист Рай Монтейро.



На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.



В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На данный момент Жерсон является капитаном команды.