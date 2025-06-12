— В ЦСКА сами себе вырыли яму по контракту с Николичем?
— Cогласен, именно так. Если бы "армейцы" поставили бы большую сумму неустойки, они бы больше понимали. Условно Николич бы сказал: "Меня не устраивает этот вариант". Тогда бы в ЦСКА понимали, что, возможно, работа в их команде — это проходной вариант. Наверное, так.
9 июня московский ЦСКА сообщил о том, что главный тренер команды Марко Николич принял решение покинуть "армейский" клуб, в ближайшее время контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, будет выкуплен (по информации СМИ, за 600 тысяч евро). Кроме того, тренерский штаб ЦСКА покинут Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.
Под руководством этого тренерского штаба красно-синие выиграли бронзу чемпионата России стали обладателем Кубка России.
Источник: LiveSport.Ru
Ташуев: в ЦСКА сами себе вырыли яму по контракту с Николичем
Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался по поводу расставания московского ЦСКА с наставником команды Марко Николичем.
Фото: ПФК ЦСКА