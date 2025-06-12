СМИ: португальский защитник "Спартака" Мангаш намерен сменить клуб

Защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш рассматривает возможность ухода из команды.
Фото: ФК "Спартак"
По информации TdT и Fora de Campo 27-летний португалец испытывает трудности с адаптацией в России и не заинтересован в продолжении карьеры в РПЛ. К игроку уже проявляют интерес клубы из Германии и Греции.

Рикарду Мангаш присоединился к «Спартаку» в сентябре 2024 года, перейдя в клуб за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел на поле 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами. Его контракт с клубом также рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллиона евро.

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