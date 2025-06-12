"С Карпиным "Динамо" будет бороться за медали и чемпионство. И от него будут ждать быстрых результатов, учитывая его клубное прошлое. Судя по всему, руководство клуба ему доверяет и заранее под него стало комплектовать состав", – сказал Кирьяков Metaratings.
Ранее сообщалось, что Карпин подпишет трехлетний контракт с "Динамо" до лета 2028 года. При этом в РФС пока не дали согласия тренеру на совмещение постов в клубе и сборной России. Весной он ушел из "Ростова", сославшись на желание сосредоточиться на работе с национальной командой.
Кирьяков: с Карпиным "Динамо" будет бороться за медали и чемпионство
Российский специалист Сергей Кирьяков отреагировал на новость о переходе Валерия Карпина на работу в московское "Динамо".
Фото: РФС