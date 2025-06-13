«Безусловно, есть разные варианты. Но сложно говорить о чем-то, пока он не пойдет куда-то конкретно. Обращались ли клубы? Конечно, такое было. В любом случае, у Франка все будет нормально. Уверен, что Артига, в принципе, может привести к чемпионству команду РПЛ. Он лучше, чем большинство тренеров в России», - цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».
48-летний специалист тренировал «Химки» с лета 2024 года. 15 апреля 2025-го подмосковный клуб объявил о завершении сотрудничества с испанцем. Ранее Артига тренировал «Родину».
Напомним, что в прошедшем сезоне «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, набрав 29 баллов. Однако клуб не примет участие в следующем сезоне чемпионата России, так как не получил лицензию РФС из-за финансовых проблем.
Селюк: Артига может привести к чемпионству команду РПЛ
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, прокомментировал будущее специалиста.
Фото: ФК "Химки"