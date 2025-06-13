Шавло: "Зенит" по классу, по подбору игроков класснее, чем "Краснодар"

"Я бы не сказал, что "Краснодар" превосходит "Зенит" в чём-то. По классу это разные команды. Сине-бело-голубые по классу, по подбору игроков класснее. "Быки" сделали выводы из сезона-2023/24, когда они тоже были близки к чемпионству. Они не так рвутся в атаку, как раньше. Они стали более дисциплинированными. Они поняли, что 1:0 — это тоже счёт и победа! Набрались опыта за несколько лет и заслуженно победили", - приводит слова Шавло Legalbet.
По итогам сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар" в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 67 очков, что позволило занять в турнирной таблице первое место. На одно очко от "быков" отстал петербургский "Зенит", который с 66-ю очками расположился на второй строчке.
Таким образом, "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, а "Зенит" после шести чемпионств подряд завоевал серебряные медали.