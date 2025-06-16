"Да. Я и Алексей Анатольевич продолжаем принимать ключевые решения в спортивной части деятельности клуба", - сказал Арутюнянц "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что "Ростов" может быть передан областными властями бизнесмену Ивану Саввиди, но слухи не подтвердились. Арутюнянц является президентом ростовского клуба с лета 2017 года."РБ Спорт"
Арутюнянц сообщил, что он и Рыскин остаются в руководстве "Ростова"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, останется ли он и спортивный директор Алексей Рыскин в клубе.
Фото: РПЛ