- Почему решил выбрать именно "Динамо"? Согласился потому, что наши цели и желания полностью совпали, - передаёт слова Карпина "Спорт-экспресс".
13 июня было официально объявлено о назначении на пост главного тренера московского "Динамо" на правах совмещения наставника сборной России Валерия Карпина. В сезоне-2024/2025 бело-голубые заняли пятое место в РПЛ, годом ранее - третье. "Динамо" не становилось чемпионом с весны 1976 года и не выигрывало трофеев с 1995 года, в тренерской карьере Валерия Карпина пока нет ни одного выигранного трофея.
Карпин рассказал, почему выбрал в качестве нового клуба именно московское "Динамо"
Новый главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос о причинах выбора своего нового клуба.
Фото: ФК "Динамо"