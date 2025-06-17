"У совмещения есть свои нюансы! Понятно, что основное место Валерия Георгиевича — сборная России. Была пройдена процедура согласования совмещения с нашим клубом. Когда сборная возвращается, у РФС есть право согласие отозвать", - приводит слова Пивоварова "РБ Спорт".
Напомним, что 13 июня московское "Динамо" официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. В конце февраля Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
На данный момент сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В июне национальная команда России провела две товарищеские встречи - в "Лужниках" с Нигерией (1:1) и на выезде с Белоруссией (4:1).
Карпин покинет пост главного тренера "Динамо", если сборная России вернется на международную арену
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о договоренностях с РФС по совмещению тренерских постов Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"