"Кампания против моего назначения в "Динамо"? То, что это кампания, я не предполагаю, а знаю. Даже знаю, откуда она идет. Кто это все пишет? Матч ТВ? Еще вопросы есть? По-моему, все понятно. Ну, окей, это будет на их совести, как обычно", - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Напомним, что 13 июня московское "Динамо" официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России. В конце февраля Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
На данный момент сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В июне национальная команда России провела две товарищеские встречи - в "Лужниках" с Нигерией (1:1) и на выезде с Белоруссией (4:1). Ранее стало известно, что Валерий Карпин покинет пост главного тренера бело-голубых, если сборная России вернется на международную арену.
Карпин: знаю, что кампания против моего совмещения идет от "Матч ТВ". Это будет на их совести
Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин заявил, что "Матч ТВ" организовал кампанию против его совмещения тренерских постов.
Фото: ФК "Динамо"