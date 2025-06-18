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Sport24: украинское консульство призвало Чили отказаться от товарищеского матча со сборной России

Матч сборной России с Чили находится под угрозой срыва.
Фото: федерация футбола Чили
"Консульство Украины направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили и лично ее президенту с призывом пересмотреть решение о проведении встречи с российской стороной, назвав ее "агрессором", - сообщает источник Sport24.

Ранее в федерации футбола Чили подтвердили, что национальная команда страны может провести товарищеский матч со сборной России в ноябре текущего года.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июне национальная команда России провела домашние товарищеский матч с Нигерией (1:1), а также сыграла с Белоруссией на выезде (4:1).

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