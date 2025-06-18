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РФС разрешил Карпину совмещать посты до возвращения сборной России на турниры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов озвучил условие для совмещения Валерием Карпиным постов в "Динамо" и сборной России.
Фото: РФС
"Мы были не против, когда он обратился с вопросом, может ли он вести какие-либо переговоры. Мы не возражали, но с оговоркой, что это возможно лишь пока сборная не участвует в турнирах", — передает слова Митрофанова "РБ Спорт".

Карпин возглавил московское "Динамо" в июне, подписав контракт до 2028 года. Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России. Весной Карпин ушел в отставку из "Ростова", объяснив свой уход желанием сконцентрироваться на работе в национальной команде.

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