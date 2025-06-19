"Очень часто звучит предложение пересмотреть квоты. Например, звучит вариант с 10 легионерами в заявке и пятью на поле. Я считаю, надо это обсудить. Молодежь, молодых российских футболистов надо наигрывать, потому что за ними будущее", - сказал Дегтярев "Матч ТВ".
На сегодняшний день в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, по которому клубы не могут включать в заявку более 13 иностранцев. При этом одновременно на поле могут находиться только восемь легионеров.
Министр спорта России Дегтярев предложил пересмотреть лимит на легионеров
Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил пересмотреть лимит на легионеров в российском футболе.
Фото: Минспорт РФ