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Министр спорта России Дегтярев предложил пересмотреть лимит на легионеров

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил пересмотреть лимит на легионеров в российском футболе.
Фото: Минспорт РФ
"Очень часто звучит предложение пересмотреть квоты. Например, звучит вариант с 10 легионерами в заявке и пятью на поле. Я считаю, надо это обсудить. Молодежь, молодых российских футболистов надо наигрывать, потому что за ними будущее", - сказал Дегтярев "Матч ТВ".

На сегодняшний день в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, по которому клубы не могут включать в заявку более 13 иностранцев. При этом одновременно на поле могут находиться только восемь легионеров.

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