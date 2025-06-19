По информации «Чемпионата», клуб из Турции уже вёл общение на словах с «железнодорожниками» и представителями игрока. Сообщается, что «Башакшехир» готов предложить за 28-летнего полузащитника 2 млн евро.
В минувшем сезоне Баринов принял участие в 35 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 млн евро.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
«Башакшехир» финишировал на пятой позиции в турецкой лиге. На их счету 54 балла.
"Чемпионат": турецкий "Башакшехир" интересуется Бариновым
Турецкий «Башакшехир» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК "Локомотив"