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Источник: ЦСКА близок к покупке полузащитника бразильского "Сан-Паулу"

Полузащитник бразильского «Сан-Паулу» Матеуш Алвес близок к переходу в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
По информации журналиста Жорже Николы, армейцы приобретут 20-летнего игрока за 6 млн евро.

Контракт Алвеса с «Сан-Паулу» рассчитан до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,4 млн евро.

В 2025 году Матеуш принял участие в 15 матчах за «трехцветных» во всех турнирах. На его счету две результативные передачи.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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