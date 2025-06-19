Об этом сообщается на сайте организации. Длительность бана - три трансферных окна.
Если санкция не будет отменена, то «железнодорожники» смогут зарегистрировать новых футболистов только зимой 2027 года.
Напомним, что сегодня «Локомотив» объявил о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новых игроков
ФИФА наложила на московский «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"