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ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новых игроков

ФИФА наложила на московский «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщается на сайте организации. Длительность бана - три трансферных окна.

Если санкция не будет отменена, то «железнодорожники» смогут зарегистрировать новых футболистов только зимой 2027 года.

Напомним, что сегодня «Локомотив» объявил о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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