По информации РБК, их заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за приятие решения в пользу клуба.
Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы (ст. 291 УК).
Также сообщается, что в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 65 баллов. В предстоящем сезоне клуб из Москвы примет участие в РПЛ.
Стоит добавить, что сезон-2025/26 стартует 18-го июля.
РБК: против владельца и главы московского "Торпедо" возбуждено уголовное дело
Против владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело.
Фото: ФК "Торпедо"