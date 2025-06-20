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Источник: "Спартак" не стал продавать Мартинса в "Истанбул Башакшехир" за 4 млн евро

По информации СМИ, турецкий "Истанбул Башакшехир" в начале июня предложил "Спартаку" выкупить полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса за 4 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что москвичи ответили на это предложение отказом. Приоритетом "Спартака" является сохранение в составе одного из лидеров команды.

Кристофер Мартинс является игроком "Спартака" с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 опорный полузащитник принял участие в 33 официальных матчах, в которых забил 9 голов, отдал 5 голевых передач, получил 7 жёлтых карточек.

Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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