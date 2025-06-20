«У нас же женская команда ЦСКА есть. И еще ряд клубов. ЖФК ЦСКА уже долгое время поддерживается нашим жителем, бизнесменом. Надеемся, что девчонки будут радовать», - цитирует Воробьева «СЭ».
18-го июня стало известно, что футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице РПЛ.
Стоит добавить, что чемпионат выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
Новый сезон начнется 18-го июля.
Губернатор Московской области высказался о ситуации с "Ареной Химки"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, кто будет использовать «Арену Химки».
Фото: ФК "Химки"