Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Сиэтл Саундерс
1 - 3 1 3
АтлетикоЗавершен
ПСЖ
0 - 1 0 1
БотафогоЗавершен
Бенфика
19:00
Окленд СитиНе начат
Фламенго
21:00
ЧелсиНе начат

Губернатор Московской области высказался о ситуации с "Ареной Химки"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, кто будет использовать «Арену Химки».
Фото: ФК "Химки"
«У нас же женская команда ЦСКА есть. И еще ряд клубов. ЖФК ЦСКА уже долгое время поддерживается нашим жителем, бизнесменом. Надеемся, что девчонки будут радовать», - цитирует Воробьева «СЭ».

18-го июня стало известно, что футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице РПЛ.

Стоит добавить, что чемпионат выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

Новый сезон начнется 18-го июля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится