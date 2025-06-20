Экс-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия близок к переходу в "Антальяспор" из чемпионата Турции. Как сообщает "Чемпионат", в подписании россиянина заинтересован лично главный тренер команды Эмре Белезоглу. По данным источника, Джикия в ближайшие дни отправится в Турцию для завершения трансфера.
Минувший сезон бывший защитник сборной России провёл в подмосковных "Химках". На счету Джикии 19 сыгранных матчей в РПЛ и Кубке России 2024/2025. Напомним, "Химки" заняли 12-е место в итоговой турнирной таблице минувшего сезона, но не прошли лицензирование для участия в чемпионате России на будущий год.
"Чемпионат": Георгий Джикия в ближайшие дни станет игроком "Антальяспора"
Турецкий "Антальяспор" заинтересован в приглашении в команду российского футболиста Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте