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"Чемпионат": Георгий Джикия в ближайшие дни станет игроком "Антальяспора"

Турецкий "Антальяспор" заинтересован в приглашении в команду российского футболиста Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте
Экс-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия близок к переходу в "Антальяспор" из чемпионата Турции. Как сообщает "Чемпионат", в подписании россиянина заинтересован лично главный тренер команды Эмре Белезоглу. По данным источника, Джикия в ближайшие дни отправится в Турцию для завершения трансфера.

Минувший сезон бывший защитник сборной России провёл в подмосковных "Химках". На счету Джикии 19 сыгранных матчей в РПЛ и Кубке России 2024/2025. Напомним, "Химки" заняли 12-е место в итоговой турнирной таблице минувшего сезона, но не прошли лицензирование для участия в чемпионате России на будущий год.

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