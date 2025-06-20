Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Сиэтл Саундерс
1 - 3 1 3
АтлетикоЗавершен
ПСЖ
0 - 1 0 1
БотафогоЗавершен
Бенфика
19:00
Окленд СитиНе начат
Фламенго
21:00
ЧелсиНе начат

Сергей Рыжиков войдёт в тренерский штаб Андрея Талалаева в "Балтике" - источник

Экс-вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков станет тренером калининградской "Балтики".
Фото:ФК "Сокол" Казань Вконтакте
Бывший вратарь казанского "Рубина" и сборной России Сергей Рыжиков войдёт в штаб главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева. Об этом сообщает Legalbet. Ранее специалист входил в штаб Талалаева в подмосковных "Химках" с октября 2023-го по июнь 2024 года.

Последним местом работы Сергея Рыжикова остаётся казанский "Сокол" из Второй лиги, который 44-летний специалист возглавлял с июля по сентябрь прошлого года. Напомним, "Балтика" квалифицировалась в РПЛ, заняв первое место в Первой лиге 2024/2025.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится