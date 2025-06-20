«Вендел завершает реабилитацию. Есть ли срок, к которому он должен прибыть в расположение «Зенита»? Когда нужно, тогда и прибудет», - цитирует Медведева «Спорт День За Днем».
Напомним, что 18 июня игроки «сине-бело-голубых», не игравшие за свои сборные, вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Бразильский полузащитник в расположение «Зенита» не вернулся.
В минувшем сезоне Вендел принял участие в 26 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забив один гол. Также на счету 27-летнего футболиста 11 результативных передач.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
По итогам сезона-2024/25 «сине-бело-голубые» заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.
Медведев объяснил, почему Вендел не приехал на летние сборы "Зенита"
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил отсутствие полузащитника Вендела в расположении клуба.
Фото: ФК "Зенит"