«ЦСКА был отличной командой, где я завел друзей. Я налаживал контакты во всех командах, в которых работал. Было несколько волшебных слов от людей из АЕК. Самую большую роль сыграл хороший проект, амбиции, позитивная энергия, которую они мне дали, четкие цели, и я захотел быть частью проекта», - цитирует Николича Telegraf.
Напомним, что 45-летний специалист занимал пост главного тренера ЦСКА с июня 2024 года до июня 2025 года.
За это время армейцы завоевали бронзовые медали чемпионата России, а также стали обладателями Кубка России.
После завершения минувшего сезона Николич выкупил у ЦСКА свой контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, за 600 тысяч евро.
Через несколько дней серб возглавил греческий АЕК.
Сегодня, 20 июня, ЦСКА объявил имя нового главного тренера команды. Армейцев возглавил 49-летний швейцарский специалист Фабио Челестини.
Николич рассказал, почему он ушел из ЦСКА в греческий АЕК
Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему он принял решение возглавить греческий АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА