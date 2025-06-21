Сообщается, что клуб из Стамбула может предпринять действия для покупки Литвинова, если у красно-белых не получится продлить контракт с защитником.
Руслан Литвинов в сезоне-2024/25 в составе "Спартака" принял участие в 31 официальном матче, в котором не совершил результативные действия, получил 6 жёлтых и 2 прямые красные карточки.
Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 5 млн евро.
Источник: Metaratings
Руслан Литвинов может перейти из "Спартака" в "Бешикташ"
По информации СМИ, турецкий "Бешикташ" следит за развитием ситуации с новым контрактом игрока московского "Спартака" Руслана Литвинова.
Фото: ФК "Спартак"