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Стало известно, сколько времени займет восстановление полузащитника "Спартака" Тео Бонгонда

Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов рассказал о состоянии здоровья Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"
"Тео получил травму за сборную. Потребуется около трёх месяцев на восстановление. Он проходит реабилитацию в Бельгии, дальше возвращается к нам", - цитирует Козлова "Чемпионат".

Напомним, что полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда получил травму в матче за сборную ДР Конго с "Мали" (1:0).

В минувшем сезоне Тео Бонгонда провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

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