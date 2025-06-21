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Тимощук: тренерский штаб остается. Сделаем все возможное, чтобы вернуть чемпионство домой

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился эмоциями от итогов сезона-2024/25, в котором петербуржцы уступили чемпионство «Краснодару» всего в одно очко.
Фото: ФК "Зенит"
«К сожалению, так сложилось. Мы расстроены. Стояли высокие задачи, мы понимали, что нужно исправлять ситуацию. Остается тренерский штаб, сохранили почти всех футболистов. Будем делать все возможное, чтобы вернуть чемпионство домой, в Санкт-Петербург», — заявил Тимощук «СЭ».

В прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти — 3:4).

Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».

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