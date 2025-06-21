- Я особо не следил за Челестини, только прочитал, что он проповедует атакующий футбол. Будет интересно, как он будет выстраивать игру ЦСКА. Большой минус в том, что до начала сезона мало времени. Как он будет всё выстраивать? Тем более первый матч в Суперкубке России с "Краснодаром", где сыгранный состав и нет потерь ключевых футболистов. "Армейцам" будет тяжеловато, потому что у ЦСКА будет проходить привыкание к новому тренеру и его тренировочному процессу, - передаёт слова Гришина "Чемпионат".
20 июня было официально объявлено имя нового главного тренера московского ЦСКА, которым стал 49-летний швейцарский специалист Фабио Челестини. Ранее Челестини возглавлял швейцарский "Базель", с которым в сезоне-2024/2025 выиграл национальный чемпионат и кубок страны.
"Армейцы" откроют новый сезон-2025/2026 12 июля матчем за Суперкубок России на казанской "Ак Барс Арене" с чемпионом страны "Краснодаром". В стартовых турах РПЛ ЦСКА сыграет с "Торпедо" в гостях, с "Ахматом" дома и с "Зенитом" в гостях.
Гришин: как Челестини будет выстраивать игру ЦСКА? До сезона мало времени, первый матч с сыгранным "Краснодаром"
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о новом главном тренере красно-синих швейцарце Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА