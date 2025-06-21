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Sport24: бывшим игроком "Спартака" Игнатовым интересуются "Сочи" и "Крылья Советов"

По информации СМИ, бывший полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов попал в сферу интересов "Сочи" и "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что стороны находятся в переговорах, однако до финальных договоренностей пока далеко.

Михаил Игнатов 1 июня в связи с истечением срока контракта ушёл из московского "Спартака". В сезоне-2024/25 полузащитник в составе красно-белых принял участие в 15 матчах, но результативные действия он не завершил. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1 млн евро.

Источник: Sport24

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