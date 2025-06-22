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Пономарев - о возможном трансфере Файзуллаева в "Башакшехир": пускай переходит, не того уровня игрок

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением по поводу информации о возможном переходе футболиста армейцев Аббосбека Файзуллаева в турецкий "Башакшехир".
Фото: ПФК ЦСКА
- Да пускай переходит. Если ЦСКА хочет претендовать на золото, то это не того уровня игрок, он не для топовой команды. Ну, пошустрил немножко он, и ничего особенного больше.

Файзуллаев по игре похож на Пиняева, но тот даже поинтереснее будет. И у меня нет уверенности, что у Файзуллаева получится в Турции. Побегает просто там немного, - сказал Пономарев.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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