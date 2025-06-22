56-летний специалист возглавит турецкий клуб «Серик Беледиеспор», сообщает Sport24.
Сообщалось, что 50% акций клуба купил экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Предстоящий сезон «Серик Беледиеспор» проведет во втором турецком дивизионе.
Ранее Юран возглавлял «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
"Sport24": в ближайшие дни Юран возглавит турецкий клуб
Российский тренер Сергей Юран близок к продолжению карьеры в Турции.
Фото: ФК "Пари НН"