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"Sport24": в ближайшие дни Юран возглавит турецкий клуб

Российский тренер Сергей Юран близок к продолжению карьеры в Турции.
Фото: ФК "Пари НН"
56-летний специалист возглавит турецкий клуб «Серик Беледиеспор», сообщает Sport24.

Сообщалось, что 50% акций клуба купил экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Предстоящий сезон «Серик Беледиеспор» проведет во втором турецком дивизионе.

Ранее Юран возглавлял «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие команды.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

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