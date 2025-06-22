По информации Ouest-France, «быки» готовы заплатить за бразильца 4 млн евро. Сообщается, что эта сумма не устраивает «Нант», но клубы продолжают вести переговоры.
В минувшем сезоне Дуглас Аугусто принял участие в 30 матчах за «канареек» во всех турнирах, забив четыре гола. Также на счету 28-летнего футболиста три результативные передачи.
Контракт Аугусто с «Нантом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,3 млн евро.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России, набрав 67 очков. Второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
Источник: "Краснодар" может приобрести полузащитника "Нанта"
Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в переходе полузащитника французского «Нанта» Дугласа Аугусто.
Фото: ФК "Нант"