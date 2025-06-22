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Источник: главный тренер ЦСКА может быть привлечен к уголовной ответственности

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может получить тюремный срок после подписания контракта с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
49-летнему тренеру может грозить уголовное преследование в Швейцарии, сообщает Blick.

Отмечается, что законодательство Швейцарии, а также Испании, в которой живет Челестини, запрещает получать вознаграждения от экономического субъекта, находящегося под санкциями Европейского союза, к которым относится московский ЦСКА.

В случае возвращения Фабио в Швейцарию с зарплатой от армейского клуба, Челестини будет грозить до пяти лет тюрьмы. А если он вернется в Испанию, то до шести.

Если 49-летний специалист не будет тратить выплаченную ЦСКА зарплату в этих странах, то избежит судебного преследования.

Напомним, 20 июня было официально объявлено, что новым главным тренером московского ЦСКА стал швейцарец Фабио Челестини. Ранее он возглавлял «Базель», с которым в минувшем сезоне выиграл чемпионат и кубок Швейцарии.

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