«А мы ещё иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга. ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всё расставило по своим местам», - написал Брейдо в своем телеграм-канале.
Ранее издание Blick сообщило, что Челестини может грозить заключение, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в Швейцарии или Испании, поскольку московский клуб находится под санкциями евросоюза.
Напомним, 20 июня было официально объявлено, что новым главным тренером армейцев стал швейцарец Фабио Челестини. Ранее он возглавлял «Базель», с которым в минувшем сезоне выиграл чемпионат и кубок Швейцарии.
По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял треть место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).
В ЦСКА сделали заявление об уголовном деле на Челестини
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об угрозе тюремного срока для нового главного тренера армейцев Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА