Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
Аль-ХиляльЗавершен
Манчестер Сити
6 - 0 6 0
Аль-АйнЗавершен
Атлетико
22:00
БотафогоНе начат
Сиэтл Саундерс
22:00
ПСЖНе начат

В ЦСКА сделали заявление об уголовном деле на Челестини

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об угрозе тюремного срока для нового главного тренера армейцев Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
«А мы ещё иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга. ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время всё расставило по своим местам», - написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Ранее издание Blick сообщило, что Челестини может грозить заключение, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в Швейцарии или Испании, поскольку московский клуб находится под санкциями евросоюза.

Напомним, 20 июня было официально объявлено, что новым главным тренером армейцев стал швейцарец Фабио Челестини. Ранее он возглавлял «Базель», с которым в минувшем сезоне выиграл чемпионат и кубок Швейцарии.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял треть место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков. Также армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов» (0:0, пенальти - 4:3).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится