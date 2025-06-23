Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» заинтересован в переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Ранее 30-летнего форварда также связывали с возможным трансфером в «Динамо» и «Зенит».
До этого «Спартак» вел переговоры о подписании 34-летнего Антона Заболотного из «Химок», однако теперь этот вариант отходит на второй план — в случае успешного заключения сделки с Сергеевым клуб откажется от идеи пригласить более возрастного нападающего.
Иван Сергеев стал игроком Крыльев Советов в сентябре 2024 года, перейдя из Зенита за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 26 матчей в РПЛ, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 30-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
"СЭ": "Спартак" рассматривает кандидатуру Сергеева вместо Заболотного
Московский «Спартак» может отказаться от идеи подписания Антона Заболотного в пользу форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"