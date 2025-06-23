- Фернандеса нельзя брать в "Торпедо", это смешно будет, он вообще в футбол играть не умеет, в обороне он никакой, в ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем, а он играл свободного художника. Ну, повезло ему, конечно, подключался, забивал башкой своей дурацкой. В Бразилии никому не нужен оказался, а в России сейчас играть собирается. Мне противно даже слушать об этом. Но ничего, пускай мучаются с ним, если хотят, - передаёт слова Пономарева "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что 34-летний экс-защитник ЦСКА, "Зенита" и сборной России бразильского происхождения Марио Фернандес тренируется с вернувшимся в Российскую премьер-лигу московским "Торпедо" и может подписать с ним контракт. Сезон-2024/2025 футболист провёл без клуба после расторжения соглашения с петербургским "Зенитом".
С июля 2012 года по июль 2022 года Фернандес выступал за московский ЦСКА. Летом 2022 года футболист по семейным обстоятельствам приостановил контракт и на год отправился в Бразилию, однако в июле 2023 года вернулся в Россию уже в состав "Зенита".
Пономарёв: Фернандеса нельзя брать в "Торпедо". В обороне никакой, в ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном подписании контракта с московским "Торпедо" экс-защитником красно-синих Марио Фернандесом.
Фото: ПФК ЦСКА