"По возвращению Джавада - мы стараемся вывезти его. Но это все непросто сделать. Мы надеемся, в течение этой недели у нас что-то решится", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".
21-летний иранский полузащитник Мохаммаджавад Хоссейннеджад перебрался в махачкалинское "Динамо" из клуба "Сепахан" в августе прошлого года. В своём дебютном сезоне в России иранец отметился тремя голами и пятью результативными передачами в 29 матчах РПЛ и Кубка России.
Отпуск футболист проводил на родине. Ранее Израль и Иран обменялись ракетными ударами.
Махачкалинскому "Динамо" не удаётся вывезти Джавада с территории Ирана
Генеральный директор "Динамо" Махачкала рассказал о попытках клуба вывезти из Ирана полузащитника команды Мохаммаджавада Хоссейннеджада.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала