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В "Зените" высказались о возможном проведении товарищеского матча со "Сьоном"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев раскрыл детали возможного товарищеского матча со "Сьоном".
Фото: ФК "Зенит"
"Товарищеский матч "Зенита" со "Сьоном" действительно возможен. Обсуждаем дату 9 июля. Место — Санкт-Петербург", - цитирует Медведева Sport24.

Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" летом проведет товарищеские матчи с сербской "Црвеной Звездой" и махачкалинским "Динамо". По итогам сезона-2024/2025 петербургский клуб стал серебряным призером чемпионата России.

Напомним, что за швейцарский "Сьон" выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

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