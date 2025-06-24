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Масалитин: продлевать контракт с Гайичем не стоило, у него было много косяков

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин поделился с Rusfootball.info мнением по поводу продления контракта армейцев с Миланом Гайичем.
Фото: ПФК ЦСКА
«Наверное, ЦСКА виднее, но, мое мнение, не надо было продлевать контракт с Гайичем. Можно спокойно наигрывать своего молодого пацана Лукина на эту позицию. Второй момент - Гайич хоть и более-менее провел весеннюю часть чемпионата, но до этого у него было много косяков в игре. Так что его ещё на зимних сборах можно было отправлять в аренду. Или же даже продавать. Ладно бы он ещё был российским игроком», - сказал Масалитин.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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