«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», - говорится в заявлении клубной пресс-службы.
В августе 2016 года бывший полузащитник «Локомотива» вошел в тренерский штаб клуба. С июня 2022 года Лоськов отвечал за программу развития молодежного футбола в качестве заместителя руководителя. А в октябре 2022-го он присоединился к тренерскому штабу главной команды в роли помощника главного тренера.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Ранее стало известно, что новый сезон начнется 18-го июля. В первом туре «Локомотив» сыграет с «Сочи» на домашней арене.
"Локомотив" повысил Лоськова до должности советника генерального директора
Экс-игрок московского «Локомотива» назначен на должность советника генерального директора клуба по спортивным вопросам.
Фото: ФК "Локомотив"