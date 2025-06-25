"Я хотел, чтобы "Краснодар" выиграл. Чемпионства "Зенита" уже приелись. Даже хотелось, чтобы в год их столетия выиграл именно "Краснодар". Всё-таки это молодая команда, которой где-то не особо везло, где-то чуть-чуть не хватало. Поэтому свои предпочтения отдавал именно им", - цитирует Пестрякова Legalbet.
"Краснодар" завоевал первое в своей истории чемпионство в сезоне 2024/2025. "Быки" набрали 67 очков в 30 турах и опередили в итоговой таблице "Зенит" на одно очко. Сине-бело-голубые, в свою очередь, впервые за шесть лет упустили чемпионство.
25 мая 2025 года исполнилось 100 лет с момента основания футбольного клуба "Зенит". Ранее руководство команды декларировало цель стать чемпионами в год столетия. 29 мая текущего года на официальном сайте санкт-петербургской команды было опубликовано сообщение, согласно которому целью "Зенита" является победа в РПЛ в сотый сезон.
Футболист "Акрона" Пестряков: хотелось, чтобы в год столетия "Зенита" чемпионом стал "Краснодар"
Вингер "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался о чемпионской гонке между "Краснодаром" и "Зенитом" на финише минувшего розыгрыша РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"