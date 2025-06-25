"Могут ли нас вернуть в еврокубки в следующем году? По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков - да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".
Российские клубы отстранены от всех международных европейских соревнований с сезона 2022/2023. Сборная России также не принимает участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Последним официальным матчем сборной России остаётся игра с национальной командой Хорватии (0:1) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Встреча состоялась 14 ноября 2021 года.
Генсек РФС Митрофанов: ФИФА и УЕФА готовы вернуть Россию в еврокубки в следующем году
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил вероятность возвращения российских команд к международным соревнованиям.
Фото: официальный сайт РФС